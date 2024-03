Makoe: “Directeur EBS een fufuruman; letterlijk een koe geplaatst bij SWM”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft flink uitgehaald naar de leidinggevenden van de vele staatsbedrijven in Suriname. Naar zijn mening is de directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) een fufuruman (dief), terwijl er bij de Surinaamse Waterleiding Maatschappij NV (SWM) een koe is geplaatst. De NDP’er denkt er daarom hard over na om niets meer van Suriname te gebruiken.

“Geen kaart van Telesur en geen benzine van GOw2. Want je hebt er geen voordeel aan. Je wordt in tegendeel bestolen door jouw land. Kijk de EBS, wij moeten meneer Brunswijk zijn geweldige rijkeluisleven laten leiden noh? E kon pley wanlo bigi ten nanga elite, terwijl yu na fufuruman. Eens Junglecommando en now ye kon pley bigi geleerde directeur van EBS. En geen ene hol gaat goed in het bedrijf.

Kijkt u bij waterleiding, weer een andere koe daar. Echt letterlijk een koe die zichzelf wel lekker zegent met het kruis van de SWM en zijn staf. En het zijn allemaal mensen die op hem lijken. Maar de rest van het personeel en de samenleving moeten het doen met een druppel uit de kraan”, aldus Makoe op Culturu TV.

Volgens de NDP’er komt de SWM steeds ‘janken’ dat het bedrijf niet genoeg geld krijgt van de overheid.

“Je moet mensen kennen binnen waterleiding die willen praten. Al die buitenmeiden en al dat soort mensen. Al die geweldige tripjes en toestanden en hotels die op kosten van die staatsbedrijven worden bekostigd. Directieleden die elk weekend in de duurste hotels gaan vertoeven met…als het nog met hun vrouwen was, dan was het wat anders.

Zelfs ministers. Ik heb zeker twee keren die van Volksgezondheid gezien toch. Te a si mi dan e skreki. Marriot hotel. Laat men zeggen dat het niet waar is. Satra bakana ye go leg uit dat na vergadering ye go. Nee, kiek we go teki…over de ruggen van het volk!”, aldus Makoe.