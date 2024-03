Kasmoni beheerder beroofd in woning

Een vrouw heeft op vrijdag 8 maart bij de politie van Meerzorg aangifte gedaan van diefstal middels geweldpleging in haar woning aan de Bakapasiweg.

Het slachtoffer R.S. verklaarde dat ze in de holst van de nacht door drie mannen in haar woning werd overvallen, terwijl ze sliep. De daders zeiden dat ze weten dat vrouw beheerder is van een kasgeld en dat het geld bij haar is.

Volgens de vrouw probeerde twee van de mannen haar vast te binden, terwijl de derde het huis overhoop haalde.

De rovers hebben een damestas inhoudende belangrijke documenten, twee Samsung mobiele telefoons en een geldbedrag in SRD en euro buitgemaakt.

De politie heeft de zaak in onderzoek.