65-jarige man vermoedelijk vermoord in woning

Een 65-jarige man is donderdagavond dood aangetroffen in een woning aan de Gambastraat in Suriname. Zijn lichaam vertoonde verwondingen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer in de bovenwoning verbleef en beneden heeft verhuurd. Die avond hoorden de huurders geen voetstappen boven. Ook merkten ze dat de lichten van de bovenwoning niet aan waren.

Ze vertrouwden het niet en schakelden een familielid in, dat een kijkje nam. Toen deze persoon geen respons kreeg werd de Surinaamse politie ingeschakeld, die na de melding ter plaatse ging voor onderzoek.

In de slaapkamer werd het slachtoffer bebloed, met hoofdletsel en vermoedelijk een steekverwonding op het lichaam, aangetroffen. Ook zouden er andere verdachte sporen zijn aangetroffen.

De woning is niet overhoop gehaald. In het belang van het onderzoek is het lijk van de man in beslag genomen.