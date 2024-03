Schoten gelost en molotovcocktails gegooid op woningen

Bij een adres te Tourtonne 3 in Suriname, zijn in de nacht van woensdag op donderdag molotovcocktails op het huis gegooid. Bij een ander buurtbewoner in dezelfde straat te Paramaribo-Noord, werden ruim een week geleden schoten op de woning gelost.

De bewoner stond donderdagochtend op punt van vertrek, toen hij brandvlekken aan de woning en delen van kapotte flessen zag. In de directe omgeving werden op twee plaatsen brandvlekken aan de woning waargenomen.

Hij kreeg meteen het vermoeden dat onbekenden zogeheten molotov cocktails op zijn woning hadden gegooid, kennelijk met het doel de woning in brand te steken

De Surinaamse politie werd gelijk gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

Tijdens een buurtonderzoek kwam aan het licht dat onbekenden een week terug schoten op de woning van zijn buurvrouw hadden gelost. Op de woning waren meer dan vijf kogel inslagen waar te nemen.

De buurvrouw had toen verzuimd dit voorval aan de politie te melden.

De overige instanties werden donderdag in stelling gebracht voor nader onderzoek op de twee adressen. Dit onderzoek zal moeten uitwijzen wat zich precies heeft voorgedaan op de twee adressen.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.