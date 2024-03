Scheidende waarnemend korpschef Kensen draagt over aan toekomstige korpschef Bryan Isaacs

Afgelopen vrijdag vond in de vergaderzaal van de minister van Justitie en Politie, de schriftelijke overdracht van de leiding over het Korps Politie Suriname officieel plaats.

De scheidende waarnemend korpschef Ruben Kensen heeft schriftelijk de taken overgedragen aan de commissaris van politie Bryan Isaacs, die straks de plaats van Ruben Kensen gaat moeten innemen.

De scheidende korpschef heeft de korpsleiding overgenomen op 14 februari 2022. “Het was niet makkelijk, maar nu is er een beetje rust teruggekeerd in de samenleving. We gaan nog steeds door een turbulente periode” zegt minister Amoksi.

De nieuwe korpsleiding bestaat uit de toekomstige korpschef Isaacs, directeur operaties KPS Pinas en commissaris Akkal. Deze korpsleiding is jong, maar niet onbekend met het politiewerk. De minister rekent op een effectieve aanpak van de criminaliteit.