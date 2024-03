Dikan bezorgd over gevolgen verhoging stroomprijzen: “A heri prijzenveld o bruya baka”

De regering van Suriname heeft besloten om de prijzen van stroom met 61% te verhogen. Deze verhoging gaat in fasen gebeuren: vanaf 6 maart is er gemiddeld 40% bijgekomen op de huidige prijs. Om de twee maanden (mei, juli, september en november) komt er dan 7% bij.

De Surinaamse oud-minister Edgar Dikan stelt dat deze verhoging wel voor weerstand bij een deel van de samenleving zal kunnen zorgen. Met de verhoging van de energietarieven zullen mensen automatisch genoodzaakt zijn om de prijzen voor hun goederen en diensten aan te passen om zo ook de verhoogde kosten voor hun business te kunnen dekken. Volgens de oud-minister zal uiteindelijk de consument weer de dupe worden van alles.

“De gevolgen hiervan zullen doorwerken naar de prijzen van goederen en diensten in alle sectoren. A heri prijzenveld o bruya baka. Maar de salarissen gaan niet met 40% omhoog. Hoe gaan de mensen dit dan opvangen?”, zei Dikan in het programma Bakana Tori.

De BEP-ondervoorzitter voerde aan dat de samenleving aan de andere kant ook met gemengde gevoelens zit voor wat betreft het organiseren van protesten in de resterende 14 maanden van de huidige regeerperiode. Een groep is bereid door te bijten tot de verkiezingen op 25 mei 2025.

De verhoging is bedoeld om de subsidie van 4.5 miljard SRD per jaar af te bouwen naar 2.4 miljard SRD voor 2024. De regering kan het niet lang meer volhouden om de miljarden te blijven betalen om de tarieven (kunstmatig) laag te houden. De eerste (verhoogde) factuur is in april.

Dikan doet een beroep op de regering om deze maatregel toch nog aan te houden aangezien het Surinaamse volk in de afgelopen periode al veel heeft moeten inleveren bij andere verhogingen, waaronder ook de 5% aan btw op water- en stroom.

“Mi denki dati den maatregel furu tumsi kba ini so wan syat’ periode. Het volk kan het niet meer dragen. Je moet het IMF een keertje kunnen zeggen dat je dit niet gaat kunnen uitvoeren. Alles is ja en amen. A ne wroko toch”, aldus Dikan.