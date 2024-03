Openstaande boetes ter plaatse voldaan bij verkeerscontrole te Klaaskreek

De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van het Korps Politie Suriname, heeft afgelopen vrijdag een verkeerscontrole gehouden te Klaaskreek.

De afdeling ANRS is belast met de executie van onder andere snelrecht vonnissen. Vanwege het groot aantal vonnissen worden de mensen opgespoord op hun adressen maar ook tijdens verkeersacties en als degenen het land via de Johan Adolf Pengel luchthaven, binnenkomen of willen verlaten.

De afhandeling van een snelrecht vonnis houdt in dat de persoon mag kiezen tussen één van de de twee soorten straffen die de rechter oplegt, te weten: een bepaald aantal dagen/weken in hechtenis of een boete bedrag.

Tijdens de controle te Klaaskreek zijn 28 reeds gevonniste snelrecht overtreders staande gehouden, die nog een boete open hadden staan. Allen hebben de opgelegde boete bedragen ter plaatse voldaan.

Ook zijn er vier personen staande gehouden en proces verbaal aangezegd in verband met het rijden zonder een geldig Surinaams rijbewijs.