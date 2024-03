Jongeman valt van e-bike en raakt gewond aan gezicht

Een 18-jarige jongeman in Suriname is zaterdagavond gewond geraakt aan zijn gezicht, nadat hij van zijn e-bike viel.

Het gaat om een eenzijdig ongeval dat plaatsvond aan de Sir Winston Churchillweg, ter hoogte van GOw2 servicestation. Vernomen wordt dat er sprake was een e-bike malfunction.

De bestuurder van de e-bike had geen helm op en viel op zijn gezicht. Hij liep een neusfractuur op en had diverse schrammen en schaafplekken in het gelaat.

Na de val werd het slachtoffer gebracht naar politiebureau Domburg. Vandaar uit werd een ambulance ingeschakeld die hem daar ophaalde (foto).

De gewonde jongeman is voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.