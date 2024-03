Mac Andrew zal zich niet laten afschrikken door mogelijke spoken in pand Hotel Babylon

Nadat minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) zowel in De Nationale Assemblee (DNA) als bij de Raad van Ministers (RvM) tekst en uitleg heeft gegeven over de noodzaak van de koop van Hotel Babylon voor een bedrag van 3.2 miljoen euro, is de bewindsman gelijk daarna geconfronteerd met geruchten dat er spoken in het gebouw zouden zijn.

Mac Andrew werd afgelopen week vooral door enkele bellers in het programma Bakana Tori hierop geattendeerd. Maar de bewindsman zal zich niet laten afschrikken hierdoor.

“Wel, we hebben het pand gekocht. Dus we zullen moeten kijken wat we kunnen doen en op welke wijze wij dan die spoken zullen moeten verwijderen daarzo”, zei Mac Andrew. Volgens de minister heeft hij dit gerucht ook in een clipje zien rondgaan, maar hij vindt niet dat het spoken van een gebouw je moet weerhouden om een pand te kopen.

“Als je daar activiteiten wilt ontplooien. We zullen kijken hoe het toegaat. En als we vreemde zaken merken, dan zullen we ook de nodige maatregelen treffen”, aldus Mac Andrew, die grapte dat hij hoopt dat het alleen spookt in de avonduren.

De Surinaamse bewindsman benadrukt wederom dat er niets vreemd is met het omzetten van een hotel tot een kantoorpand. Zoiets gebeurt vaker en niet alleen in Suriname. Vooralsnog zal er op dit moment geen verbouwing plaatsvinden en zal elke kantoorruimte nu over een eigen badkamer en toiletruimte beschikken. Het zwembad blijft in tact en er is ook gedacht aan onderhoud daarvan. Volgens Mac Andrew is er een optie om het zwembad in te zetten voor schoolzwemmen.

“We zijn een publieke organisatie, dus we zullen altijd openstaan dat kinderen van scholen daar komen zwemmen. Maar het één en ander zal nader moeten worden bekeken. Dus als scholen interesse hebben dan zullen we ze, wanneer we al daar zijn, contact laten opnemen met de onderdirecteur Ondersteunende Diensten zodat de mogelijkheid bekeken kan worden”, aldus de minister.