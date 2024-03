Breeveld: “Nog grotere schande als hoger beroep ook eindigt in voordeel Van den Bergh”

Oud-parlementariër Carl Breeveld adviseert president Chan Santokhi om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam afgelopen week tegen Gerard van den Bergh en Invest-International B.V., auteur en uitgever van het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau?’ met als ondertitel ‘Zakendoen in Suriname’.

Het verder procederen in deze case zou volgens Breeveld alleen maar meer schande en schade voor het staatshoofd kunnen opleveren.

“Dit is damage voor de president dat de rechtbank deze uitspraak doet. Ik zou hem adviseren om gewoon te stoppen om door te gaan op deze weg, want deze weg is heilloos. En het wordt een nog grotere schande als in hoger beroep weer de zaak wordt toegewezen in voordeel van meneer Van den Bergh. En dat is voor ons land niet goed. Want het is al vervelend als een president in het ongelijk wordt gesteld door een rechtbank in Nederland”, zei Breeveld in ABC-Actueel.

Dat de president onlangs in De Nationale Assemblee een beroep op de nationalistische gevoelens van de Surinaamse burger deed, heeft volgens Breeveld weinig in het voordeel van het staatshoofd gewerkt vanwege het feit dat er in de praktijk is gebleken dat steeds verschillende corruptiegevallen na elkaar volgen. Hierdoor krijgen critici de ruimte om tegen hem te zijn.

“Omdat jij dingen niet aanpakt en nu wil je wel dat mensen een nationale houding aan de dag zouden moeten leggen naar jouw toe. Dus als jij goed beleid hebt, integer bestuur uitvoert en laat zien dat good governance de basis is van waaruit wij functioneren, dan zullen mensen veel meer en makkelijker achter jouw staan. We zien hoeveel schandalen er zijn die niet worden aangepakt”, benadrukt de politicus.