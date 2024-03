Vrouw op klaarlichte dag overvallen in haar broodjeswinkel

Een 41-jarige vrouw is donderdag op klaarlichte dag overvallen in haar broodjeswinkel aan de Commissaris Roblesweg in Suriname.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw in de zaak bezig was toen een onbekende man met een mondmasker rond 08.30u de winkel binnen stapte en de halsketting van de vrouw wegrukte.

Na de beroving rende de man een aangrenzend bosschage in. De Surinaamse politie werd gealarmeerd die ter plaatse ging voor onderzoek. Het gebied werd door de sterke arm uitgekamd, echter zonder het gewenste resultaat.

Aan de opsporing van de verdachte wordt gewerkt. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De buit betreft een gouden halsketting van 30 gram.