Leden van bende ‘Lijk Gang’ bij inval aangehouden

In de zaak waarbij een 16-jarige LTS scholier in Suriname, vorige maand op het schoolterrein van zijn telefoon werd beroofd, zijn in totaal acht leden van een bende aangehouden.

De mannen opereerden onder de naam ‘Lijk Gang’ en maakten scholieren tot hun doelwit. De bovengenoemde scholier werd maandag 12 februari bij de LTS 1 aan de Passieboemstraat beroofd.

Direct na de beroving werden twee 16-jarigen W.B. en O.M. aangehouden en in verzekering gesteld.

Gaande het onderzoek zijn K.H.(17), G.A.(16), S.T.(19) en J.A.(17) in beeld gebracht en na goed speurwerk afgelopen donderdag door een gemengde eenheid van leden van het Directoraat Nationale Veiligheid, het Regio Bijstand Team Paramaribo en Bureau Nieuwe Haven, aangehouden bij een inval aan de Pindastraat

Tijdens de aanhouding zijn een vuistvuurwapen en drugs aangetroffen bij de gang leider K.H. Deze zijn in belang van het onderzoek in beslag genomen.

In het verlengde van het onderzoek werden vrijdag ook nog twee 15-jarigen te weten H.J. en G.E. aangehouden door de politie van Nieuwe Haven en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over hun lot.

De redactie verneemt dat de jongens vermoedelijk meerdere berovingen op hun naam hebben staan. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.