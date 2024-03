Nog een aanhouding in zaak gezin met 16 kg cocaïne aan lichaam geplakt

In de zaak waarbij een vader, moeder en zoon met aan hun lichaam 16 kilogram cocaïne geplakt op Zanderij werden aangehouden, is nog een persoon aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Het gezin J. stond op vertrek naar Nederland en werd op woensdag 27 februari 2024 door het Bestrijding Internationale Drug (BID) team op de Internationale J.A. Pengelluchthaven aangehouden.

Het gaat om de 25-jarige K.J., de 56-jarige S.J. en de 66-jarige F.J. De vierde verdachte die in de kraag is gevat betreft in deze de 57-jarige S.S. meldt de Surinaamse politie.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is ook deze vierde verdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.