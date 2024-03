Wachters LTS 3 mishandeld door rovers

Twee wachters van de Lagere technische school 3 (LTS 3) aan de Kankantriestraat in Suriname zijn afgelopen nacht mishandeld bij een gewapende overval.



Vernomen wordt dat vier mannen de wachters hebben overvallen. De 69-jarige D.B. en zijn collega A.J. (62) raakten in een worsteling met de criminelen.

Één van de daders sloeg D.B. met een hard voorwerp aan zijn onderbeen waardoor hij vermoedelijk een beenfractuur heeft opgelopen. Hij is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, terwijl A.J. met een geneeskundige verklaring is verwezen voor medische hulp.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Ze hebben niets kunnen buitmaken.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt.