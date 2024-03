Rookoverlast Wageningen voorlopig getemperd na intensieve inspanningen

Met vereende krachten wordt momenteel hard gewerkt om de brand in het zwampgebied van Wageningen onder controle te krijgen. Het Korps Brandweer Suriname heeft in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), het Nationaal Leger, het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij en hulp van burgers-waaronder rijstboeren van het gebied-de situatie onder controle gebracht.

De brand die de afgelopen weken binnen het zwampgebied rond Wageningen voor aanzienlijke rookoverlast heeft gezorgd, is voorlopig onder controle. Door aanhoudende hitte is de zwamp echter droog komen te liggen, met daarbij een dikke humuslaag.

Volgens adjunct-hoofdbrandmeester Olton Pinas kan de brand mogelijk zijn ontstaan door de extreme droogte of onvoorzichtigheid bij het verbranden van vuil. Hij doet een beroep op de gemeenschap om hieraan geen schuldig te maken. Hoewel het werk volgens Pinas nog niet is afgerond, is de situatie voorlopig onder controle. De hoeveelheid rook is aanzienlijk verminderd. Vandaag konden de scholen in de buurt die eerder vanwege de rookoverlast gesloten waren, weer worden bezocht.

De brand is ontstaan in de buurt van het Bombaykanaal. De eerste melding kwam op 5 februari 2024 binnen. Na deze melding volgden er twee regenachtige dagen, waardoor het vuur afnam. Op 19 februari laaide het vuur echter opnieuw op. Luitenant Gillio Komproe van het NCCR zegt dat het vuur diep in de humuslaag blijft smeulen, wat veel rook veroorzaakt.

“Ook al is de bovenlaag nat, blijft het langzaam doorbranden.” De rookoverlast resulteerde in gesloten scholen en een rook die samen met de ochtendmist bleef hangen. Met behulp van graafmachines werden gebieden geïsoleerd om de verspreiding van de brand te stoppen, waarna het met water uit het gebied werd geblust. Het gebied wordt voorlopig nog in de gaten gehouden.