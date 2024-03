Politieman aangehouden na drugsvondst bij brand loods Nickerie

De politie in Suriname heeft een politieman aangehouden in verband met de vondst van een zeer grote hoeveelheid cocaïne, in een loods te Nickerie waar woensdag brand uitbrak.

De Surinaamse brandweer rukte woensdag rond 17.45u uit voor bluswerkzaamheden bij de loods in de Van Pettenpolder. Tijdens het nablussen werd een grote partij verpakte cocaïne in een kantoorruimte aangetroffen.

De drugs werden in de avond met meerdere pick-ups afgevoerd (foto) naar het hoofdbureau van politie te Nieuw-Nickerie. Het gaat 13 grote witte zakken, 20 kleine zakken, 75 bruine dozen en 16 kleine verpakkingen met een totaal gewicht van bijkans 2.100 kg.



Vernomen wordt dat de politieman B. in zijn vrije tijd laswerkzaamheden verrichtte en als laatst in de loods zou hebben gewerkt. Het vermoeden bestaat dat hij op de hoogte was van de drugs in de kantoorruimte.

De man is in verband met het onderzoek aangehouden. De redactie van Waterkant.Net vernam eerder dat de eigenaar van de loods het pand heeft verhuurd aan derden. De huurder zou bekend zijn en is spoorloos verdwenen.