Ori keurt gedrag spijbelende en flirtende scholieren af: “Dat kan niet”

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering gereageerd op de klachten die politiebureaus binnen Regio Midden Suriname ontvangen over leerlingen die in de ochtenduren spijbelen om te gaan flirten.

“Dat kan niet. We moeten met die schoolleiders gaan praten wat er daar precies gebeurt. Want als kinderen in de schooltijd niet op school zijn is dat wel merkwaardig”, benadrukte de bewindsman.

De minister ging ook in op de kwestie van seksuele voorlichting en bewustwording bij Surinaamse jongeren. Volgens hem zijn er bepaalde vakken opgenomen in het curriculum waarmee gefocust wordt op de seksuele voorlichting bij kinderen. Daarnaast houdt Stichting Lobi als extra de voorlichtingsdagen voor leerlingen.

“We moeten dat gaan opvoeren, want het is een gezondheidsissue in samenhang met het onderwijs. De bewustwording, dat je in deze tijd erg voorzichtig moet zijn bij seksuele omgang met (meerdere) partners. Dat vraag extra aandacht van die samenleving. Die zorgen zijn ook met mij gedeeld vanuit het ministerie, dat er vanuit het veld informatie komt. Je hoort ook heel veel gekke dingen”, aldus de minister.