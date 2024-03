Militair met 7.000 schildpadeieren aangehouden bij controlepost Stolkertsijver

Een militair is op dindag 5 maart met 15 zwarte vuilniszakken inhoudende 7.000 krapé-eieren in zijn auto betrapt bij de controlepost te Stolkertsijver in Oost-Suriname.

De militair R.O. verklaarde aan de politie dat hij een taxirit naar Paramaribo reed en dat hij wist dat zijn vracht, krapé-eieren betrof.

De man werd ter zake overtreding van de Jachtwet en de Wet op Economische Delicten aangehouden ter voorgeleiding aan een hulpofficier van justitie.

Het voertuig en de krapé-eieren werden in beslag genomen en dezelfde dag samen met de verdachte overgedragen aan de Militaire Politie voor verder onderzoek.