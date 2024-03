Nederlandse vrouw tijdens slaap overvallen door gemaskerde man

Een 34-jarige Nederlandse vrouw in Suriname, is in de nacht van maandag op dinsdag op haar woonadres aan de Maystraat beroofd door een onbekende man.

Het slachtoffer was in diepe rust toen zij rond 02.45u plotseling een gemaskerde man voor zich zag staan. Onder bedreiging werd zij van een zaktelefoon, een laptop en 500 Surinaamse dollars beroofd.

De vrouw bleef ongedeerd. Het is niet bekend hoe de verdachte na de beroving de plaats heeft verlaten.

De politie van Munder werd gealarmeerd en ging ter plaats voor onderzoek. Er werd aangifte ter zake opgenomen. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.