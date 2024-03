Mac Andrew: “Hotel Babylon compleet met inboedel opgekocht voor 3.2 miljoen euro”

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) heeft vandaag in De Nationale Assemblee (DNA) bevestigd dat de regering het pand waarin Hotel Babylon aan de Lallarookhweg is gevestigd, heeft opgekocht. Hierin zal het directoraat Arbeid van AWJ worden gehuisvest. Het pand is compleet met alle inboedel opgekocht voor een totaal bedrag van 3.2 miljoen euro.

“De noodzaak was er, omdat we in principe geconfronteerd werden met de verhoging van de huur van het pand aan de Eddy Brumastraat en wel van 180.000 SRD naar 1.5 miljoen SRD per maand. Op me begroting van 2023 had ik precies 3 miljoen SRD voor Jeugdzaken en ik ben geen minister die 18 miljoen gaat geven aan een verhuurder, terwijl me beleidsprogramma’s onvoldoende middelen hebben. Daarom is toen besloten om over te gaan tot de aanschaf van een pand”, zei Mac Andrew.

Er is volgens de bewindsman geen enkele opdracht zijdens de president gegeven om het pand te kopen. De enige bemoeienis van de president was in de Regeringsraad toen daar om toestemming is gevraagd. “Ik vind het heel jammer dat het goede werk dat door ambtenaren is verricht op deze wijze wordt besmeurd door een social media campagne”, zei Mac Andrew.

Volgens de bewindsman is hij een tevreden mens en is hij tevreden met wat hij heeft. Ook heeft hij altijd een goede naam gehad binnen het Caricom-secretariaat en de ILO. Hij zal daarom zijn goede naam nooit te grabbel gooien voor 6 ton US dollars.

Volgens de minister zijn er in de voorfase drie panden geselecteerd, namelijk: het oud-Glans gebouw aan de Kerkplein, Khazana aan de Van ’t Hogerhuysstraat en Hotel Babylon. Een interne commissie van Arbeid bestaande uit directieleden heeft toen Hotel Babylon het best bevonden, waarna het proces verder is ingezet door middels een raadsvoorstel toestemming te vragen voor de koop. Dit voorstel is ook goedgekeurd in de Surinaamse Regeringsraad.

“Om het pand daadwerkelijk te kunnen kopen, moesten we een hypotheek afsluiten bij Trustbank Amanah en we zijn erin geslaagd vorig jaar december om de eerste betaling te doen. Dit pand is getaxeerd door GBB en zij kwam op 2.7 miljoen euro. Maar dat was zonder het inboedel”, aldus de minister.

Mac Andrew verwees alle andere bedragen die circuleren naar het rijk der fabelen. Hij hoopt dat op 26 maart de overdracht van het pand kan plaatsvinden, waarna in april gestart kan worden met de verhuizing.

“We hebben geen cent meer dan 3.2 miljoen euro betaald voor dit pand. Ik kan u ook mededelen dat wij sinds eind januari uit het land zijn aan de Eddy Brumastraat. We zijn op dit moment versnipperd. Arbeid opereert op dit moment in Covid-mode en dat betekent dat op dit moment het gros van mijn personeel thuis zit, omdat we geen onderkomen hebben. Ik zit op moment aan de Franchepanestraat nummer 12, boven een winkel. Wat DNV absoluut heeft afgekeurd voor de veiligheid. Onze goederen zijn opgeslagen in een loods aan de Duisburglaan. Dus we hebben op zeer kort termijn een pand nodig om in te trekken en normaal weer onze dienstverlening aan het publiek te hervatten”, aldus de minister.