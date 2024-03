Bejaarde automobilist verleent geen voorrang aan bromfietser

Aan de Martin Luther Kingweg in Suriname is een bromfietser vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding. Hij knalde tegen een auto die afsloeg, ter hoogte van service station Roy Boedhoe.

De vermoedelijk bejaarde autobestuurder reed rond 08.00u met zijn voertuig over de Martin Luther Kingweg, gaande richting Paranam. Ter hoogte van Roy Boedhoe sloeg hij linksaf naar de service station.

De automobilist hield daarbij geen rekening met het doorgaand verkeer op het rijwielpad, waar een bromfietser aankwam. Deze knalde hard tegen de rechtervoorkant van de auto.

De bromfietser klaagde van pijn aan zijn been en werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd ter verpleging. De politie van Livorno kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

De autobestuurder zal aangemerkt worden als de veroorzaker. Het is bij de redactie niet bekend of de oude man over een geldig rijbewijs beschikt. De politie van Livorno heeft de zaak in verder onderzoek.