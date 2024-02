Promes geweigerd in vliegtuig; vast op politiebureau in Dubai

Topvoetballer Quincy Promes, die twee weken geleden in Nederland tot een celstraf van zes jaar is veroordeeld wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel, is donderdag vastgehouden in Dubai.

Promes was de afgelopen maand in de Verenigde Arabische Emiraten vanwege onder andere een trainingskamp met zijn club Spartak Moskou. De ploeg vloog vandaag terug van Dubai naar Moskou, maar Promes werd tegengehouden bij de grenscontrole.

Volgens De Telegraaf werd hij vervolgens samen met veiligheidsofficials van zijn club overgebracht naar een politiebureau in Dubai, waar hij urenlang is vastgehouden.

Volgens bronnen in Rusland zou Promes donderdagavond nog steeds op het politiebureau zitten, meldt de krant.