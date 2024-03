Dronken penitentiaire ambtenaar zet vuurwapen tegen hoofd automobilist

Een 43-jarige man in Suriname deed in de nacht van dinsdag op woensdag 28 februari aangifte bij de politie van Santo-Boma tegen een man, die een vuistvuurwapen tegen zijn hoofd had gezet en hem met de dood bedreigde.

Na de bedreiging stapte de man in zijn voertuig en reed weg. De 43-jarige man liep geen letsel op en bleef ongedeerd.

De redactie verneemt dat de aangever langs de Tampoewaweg stond geparkeerd en in de auto zat met de knipperlichten aan. Op een gegeven moment stopte een onbekende man met een wit gelakt voertuig bij hem en gaf met stemverheffing aan dat de knipperlichten hem hinderde.

Dit leidde tot een woordenwisseling waarbij een derde man, die de situatie volgde, tussen beide kwam om de zaak te kalmeren. De onbekende man haalde bij die gelegeheid een vuistvuurwapen tevoorschijn en zette het tegen het voorhoofd van de aangever.

Nadat de aangever ook nog met de dood werd bedreigd, stapte de onbekende man weer in zijn voertuig en reed weg. De aangever stapte gelijk naar de Surinaamse politie en deed aangifte tegen de onbekende man.

Terwijl de aangever bezig was bij de politie, reed de onbekende man op en neer langs het politiebureau. Hij werd door de politie aangehouden ter voorgeleiding.

Gaande het onderzoek bleek dat het ging om een 32-jarige Penitentiaire Ambtenaar die vermoedelijk onder invloed van alcohol was. Hij gaf toe de handelingen te hebben gepleegd en werd na te zijn voorgeleid en in afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.

Zijn vuistvuurwapen werd in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Update: De PA werd woensdag na te zijn voorgeleid door een officier van het parket ernstig gewaarschuwd en in vrijheid gesteld. Naar verluidt heeft hij zich daarna weer netjes aan het werk gemeld.