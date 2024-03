Kensenhuis: “Heleboel bedrijven en winkels houden zich niet aan minimumloon”

Er zijn een heleboel bedrijven in Suriname die zich volgens NDP-parlementair Patrick Kensenhuis niet houden aan het algemeen minimumloon, welk nog is vastgesteld op SRD 35 per uur. Opmerkelijk genoeg blijkt in de praktijk dat de Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) weinig tot niets hiertegen doet.

“Hoe zal er hiertegen worden opgetreden?”, zei Kensenhuis donderdag bij de behandeling van de ontwerpwet ter wijziging van de Wet Minimumloon. Volgens de NDP’er is dit gedrag vooral bij de bedrijven en winkels in de binnenstad van Paramaribo te merken.

“Is de minister hiervan op de hoogte? Althans denk ik dat de rapportage moet zijn doorgegeven vanwege Arbeidsinspectie. Maar er is niet ingespeeld”, voerde hij verder aan. Volgens de parlementariër moet het ministerie aangeven hoe er zal worden ingespeeld op de naleving van de wet.

VHP-parlementariër Barkat Mohab Ali noemde de niet naleving van de wet door vooral de kleine winkeliers en ondernemers een zorgelijke zaak. Volgens hem hebben alle personen het recht op een menswaardig bestaan.

‘Ik vraag me af of de Loonraad wel de vereniging van winkeliers heeft geraadpleegd toen het minimumloon is vastgesteld. En ik vraag me ook af of de minister wel een goed afgewogen minimumloon in 2023 heeft bekendgemaakt”, zei Mohab Ali.