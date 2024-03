Man bekogelt woning en bedreigt bewoner met jachtgeweer

Een 32-jarige man is door de politie in Suriname aangehouden, nadat hij een woning aan de Van Kallenweg met stenen had bekogeld. Ook zou hij de bewoner met een jachtgeweer met afgezaagde loop hebben bedreigd.



Als gevolg van de bekogeling werd een poort vernield. Nadat de benadeelde aangifte bij de Surinaamse politie had gedaan, werd de verdachte Romario N. door de politie van Latour aangehouden.

Bij onderzoek bleek dat het jachtgeweer waarmee hij de aangever had bedreigd niet deugdelijk was; het werkte niet.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Romario in verzekering gesteld wegens vernieling en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.