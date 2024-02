Saya verwacht nog ergere pinarie zonder VHP in regering na 2025

Het onderlinge gevecht en a-no-mi gedrag tussen exponenten van de VHP en ABOP in Suriname moet volgens de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon tot het verleden gaan behoren. Want terwijl de ene persoon een ‘banabon’ speelt en de andere een ‘kankantribon’, beseft men volgens hem niet dat beide partijen schade hierdoor ondervinden.

“Mi no sabi san na kankantri en san na bana. Want a no fu dati den sma ben stem poti unu. De NDP deed het niet goed, dus het electoraat heeft gestemd om uit die pienarie te komen en zodat het beter zou gaan met het land. Dan zijn we niet eens daar en we blijven elkaar bevechten. Denk je dat de VHP hierdoor meer stemmen gaat krijgen? Denk je dat de ABOP hierdoor meer stemmen gaat krijgen? Na broko we broko unu srefi”, zei Saya op D-TV.

Volgens de ondernemer raakt de Surinaamse kiezer met dit soort gedragingen juist ontmoedigd om weer naar de stembus te gaan in 2025. In zijn optiek zou een VHP-NDP-regering na 2025 een goede optie zijn. Zolang hij de VHP blijft ondersteunen gelooft hij wel erin dat de oranjepartij voor een tweede termijn zal terugkeren. Zonder de VHP verwacht hij nog ergere pinarie in het land. Ook Chan Santokhi mag een tweede termijn als president. Alleen adviseert de ondernemer de VHP-voorzitter om schoonschip binnen de partij te houden en de rotte appels eruit te halen.

Saya, die de VHP nog steeds ondersteunt, heeft vooral geen goed woord voor het gedrag van vicepresident Ronnie Brunswijk. Volgens de ondernemer heeft Brunswijk nooit verantwoordelijk willen nemen voor zaken die verkeerd gaan binnen de regering. Hetzelfde gebeurt nu ook in de Pan American case. Voor wat ontkennen betreft, zou de tweede man van Suriname naar zijn inziens op eerste plaats moeten eindigen. “Sinds mi sabi a man, nooit a man no du neks. Altijd a man taki a no sabi neks”, stelt hij.

De Haïtiaanse ondernemer stoort zich ook aan bepaalde uitspraken die door VHP-parlementariër Cedric van Samson in de afgelopen periode zijn gedaan. Volgens Saya zou Van Samson hebben aangegeven dat alle mensen in de getto’s van Suriname criminelen zijn. Ook de uitspraak ‘armoede is een keus’ kan volgens Saya niet door de beugel.

“Den man e luru en. Den man poti yu fu vertegenwoordig blakaman, maar now ye taki eigenlijk dati alla blakaman na rover. En i feni dati alla sma san abi strafblad no mag go na parlement. Suma na yu? Wat betekent strafblad eigenlijk? Misschien heeft iemand ruzie gehad met zijn vrouw en is hij aangehouden, maar is hij onschuldig. Weet je hoeveel onschuldige mensen in Santo Boma zijn opgesloten?”, aldus Saya.

Volgens de ondernemer zouden de VHP en voorzitter Chan Santokhi een grote fout maken indien ze Van Samson weer herkiesbaar stellen en op de kandidatenlijst plaatsen in 2025. Hetzelfde geldt ook voor de niet-hindoestaanse parlementariërs Ronny Aloema, Cheryl Dijksteel en Grachelle Sluisdom. Deze personen zouden naar zijn mening juist gefaald hebben om hun positie binnen de partij in te nemen.

“Den man no wroko gi a positie, den man no fight, den man no du neks. En daarom now a schuld en fadon tap Chan. Alla san na Chan”, aldus de ondernemer die de hindoestaanse bevolkingsgroep een belangrijke schakel van de Surinaamse economie noemt. Zonder de steun van deze groep is volgens hem geen enkele politieke partij in staat om een verkiezing te winnen.