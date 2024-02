Stanley Menzo mogelijk weer coach van Natio Suriname

Hij moet eigenlijk alleen nog zijn handtekening plaatsen en dan is trainer Stanley Menzo opnieuw de coach van het Surinaamse nationale voetbalelftal Natio. Dat zegt de bekende journalist Desney Romeo vandaag.

Op Facebook schreef de doorgaans goed geïnformeerde Romeo: “De SVB heeft overeenstemming bereikt met Stanley Menzo alleen zijn handtekening ontbreekt om de zaak te formaliseren. Dit kan in de komende dagen een feit zijn.”

De in Suriname geboren Menzo (60) werd in januari 2022 door de Surinaamse Voetbal Bond gecontracteerd als bondscoach van het Surinaams voetbalelftal. Zeven maanden later maakte hij in augustus 2022 bekend per 1 september te stoppen als bondscoach vanwege een lucratief aanbod van het Chinese Beijing Guoan.

In juni 2023 werd hij ontslagen als coach van de Chinese Club.