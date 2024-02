Mac Andrew: “We gaan niet toestaan dat mensen denken dat Suriname een bananenrepubliek is”

“We gaan niet toestaan dat mensen denken dat Suriname een bananenrepubliek is, een bacovewinkel is, waar men maar binnen kan komen wandelen en zaken hier kan komen doen. De eerste keus voor arbeid is voor de Surinamer en als er geen Surinamers zijn, dan gaan we meewerken met bedrijven om anderen dat te komen laten doen.”

Dat zei minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) dinsdag bij de behandeling ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Ter Beschikking Stellen Arbeidskrachten door Intermediairs in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de bewindsman geeft de wet Werkvergunningen geen uitzondering aan vreemdelingen om in Suriname werkzaamheden onder enige noemer te komen verrichten. Zolang die in enige loondienst zijn is er daarvoor altijd een werkvergunning nodig.

In de praktijk blijkt echter een flinke toename van buitenlandse arbeidskrachten in Suriname, terwijl bij de afdeling werkvergunningen vreemdelingen van AWJ er geen nieuwe aanvragen zijn ingediend.

“Dus we zullen Arbeidsinspectie daarop attent maken. En als het moet, dan zullen we ook de nodige maatregelen treffen. Als we Arbeidsinspectie moeten versterken, dan zullen we dat doen. Maar we gaan niet toestaan dat waar Surinamers gereed zijn om Arbeid te verrichten dat die zonder het aanvragen van een werkvergunning wordt weggegeven aan vreemdelingen”, benadrukte Mac Andrew.

Volgens de minister is in 2023 gebleken dat er vooral binnen het casinowezen veel buitenlanders werkzaam zijn die niet over een werkvergunning beschikken. De casinohouders zijn toen erop gewezen om zaken in orde te maken. “En als we weer gaan controleren en dat niet is gebeurd, dan gaan we de gepaste maatregelen treffen”, aldus Mac Andrew.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar ondersteunde het standpunt van de minister, maar vroeg zich af wat de bewindsman precies gaat doen met de vele Haïtianen die naar Suriname komen. “Wat doet u met al die Haïtianen die hier komen? Dat is een bananenrepubliek”, merkte Parmessar op.

Volgens de NDP’er is de Mac Andrew in de praktijk wel schuldig van het maken van Suriname tot een bananenrepubliek. Parmessar stoorde zich vooral eraan dat zijn microfoon gelijk na zijn opmerking door parlementsvoorzitter Marinus Bee werd uitgeschakeld en hij hierna ook niet in de gelegenheid werd gesteld om een punt van orde te maken.

Schreeuwend door de zaal vergeleek de NDP’er Bee met een dictator. Bee merkte op dat hij niet gemerkt had hij een dictator was toen hij recent samen met Parmessar nog op dienstreis was in India. Want daar waren ze juist vrienden van elkaar.