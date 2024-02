Verongelukte automobilist was niet in het bezit van een geldig rijbewijs

De automobilist die vanmorgen bij het éénzijdig verkeersongeval aan de Constant Vredestraat kwam te overlijden, is de 30-jarige Alexandro Mahabier. Volgens de Surinaamse politie was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Alexandro reed over de Commissaris Thurkowweg reed en ging in de richting van de Constant Vredestraat. Ter hoogte van de S bocht richting Twee Kinderenweg, verloor hij vermoedelijk vanwege zijn hoge snelheid de controle over de besturing van het voertuig.

De bestuurder knalde daarbij met zijn auto tegen twee voertuigen die langs de weg stonden geparkeerd en zat roerloos in de auto. Een ambulance werd ingeschakeld en het medisch personeel constateerde dat de autobestuurder geen teken van leven vertoonde.

Een arts stelde officieel de dood van de automobilist vast. De schade aan het voertuig is aanzienlijk en is ter herkeuring door de Surinaamse politie in beslag genomen.

Het ontzielde lichaam van Mahabier is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie door de politie in beslag genomen. Dit verkeersongeval is voor verder onderzoek overgedragen aan de Verkeers Unit van Regio Paramaribo.