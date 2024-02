Brandweer rukt uit na melding brand bij Fernandes bakkerij

Het Korps Brandweer Suriname is dinsdagavond met spoed uitgerukt, na een melding van brand bij de Fernandes bakkerij.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse (foto) en heeft het pand aan de kant van de Nijbroekstraat betreden.

Op moment van schrijven is er veel rookontwikkeling en zijn er vlammen. De manschappen zijn daarom bezig met bluswerkzaamheden.

Vorige maand was het ook al raak bij de bakkerij. Toen ontstond er brand bij het opstarten van een machine.

Wat er nu precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Zodra meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.

UPDATE (23.30u): de brand lijkt onder controle. De brandweer is nog bezig om de rook uit het gebouw te krijgen. De productie wordt stilgezet en het onderzoek naar de oorzaak zal woensdagochtend vroeg worden hervat.