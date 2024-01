Brandweer met drie wagens naar Fernandes bakkerij na melding brand

De brandweer in Suriname is vanmorgen met drie auto’s uitgerukt naar een melding van brand, bij Fernandes Bakkerij in een zijstraat van de Kernkampweg.

Daar aangekomen bleek er sprake te zijn van een enorme rookontwikkeling.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat medewerkers bij het opstarten van een machine, ineens heel veel rook zagen. Deze werd onmiddellijk stilgezet en bij het openen van de meterkast waren er vlammen.

De Bedrijfshulpverlening (BHV) ondernam meteen actie en heeft de brand geblust. Vanwege de flinke hoeveelheid rook die vrijkwam, is de productie in de fabriek stopgezet.

De medewerkers stonden allen buiten aan de kant van de Nijbroekstraat, zoals te zien is op de foto. Het geheel is onder controle en de oorzaak van de brand wordt onderzocht.