Grote olievlek op wegdek zorgt voor verkeersongeval

Aan de Tout Lui Fautweg in Suriname heeft zich dinsdagmiddag een aanrijding voorgedaan tussen twee personenauto’s en een pick-up. Een persoon klaagde van pijn en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De oorzaak van de aanrijding is te wijten aan een grote olievlek op de weg. De weg was dusdanig glad dat voertuigen die de bocht dichtbij de Wilhelminaweg naderden, niet tijdig konden afremmen.

De politie kreeg de melding rond 16.30u en ging ter plaatse voor onderzoek. De materiƫle schade aan de voertuigen is aanzienlijk. Twee voertuigen werden met een sleepwagen afgevoerd.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld op de nodige assistentie te verlenen. Er werd zand op het wegdek gegooid om het gevaar te minimaliseren.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe zo een grote hoeveelheid olie op het wegdek terecht is gekomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.