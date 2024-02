Brug Saramacca Doorsteek vanaf vandaag gesloten

Vanaf vandaag is de Saramacca Doorsteekbrug voor circa een jaar afgesloten voor alle verkeer. De brug voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en zal vervangen worden door een volledig nieuwe brugconstructie met zes rijstroken, waarvan drie om drie gescheiden rijstroken. De nieuwe brug zal een totale breedte hebben van circa 27 meter versus de circa 17 meter van de huidige brug.

Het verkeer wordt omgeleid via de Beekhuizen brug (Vabi brug) en de Saronbrug, die de dichtstbij gelegen alternatieven zijn.

Er zijn vooraf bekendmakingsborden op strategische locaties geplaatst, waaronder de omgeving van de Zwartenhovenbrugstraat / Molenpad / Van ‘t Hogerhuysstraat, de rotonde Poelepantje, Latour, Latour-MLK weg en de J.A. Wijdenboschbrug vanuit Commewijne om de gemeenschap tijdig te attenderen.

Het kruispunt met de Slangenhoutstraat is vanaf vandaag heringericht met fysieke afbakeningen om het omgeleide verkeer vlotter te laten bewegen. De belangrijkste verandering is dat de verkeerslichten buiten werking zijn gesteld.

De omleiding via de Beekhuizen brug (primair alternatief) wordt middels verkeersborden langs de betreffende wegen aangegeven:

Verkeer vanuit het zuiden naar het noorden:

vanuit de MLK-weg rechtsaf in de Aitkanti weg, P.P. Tewarieweg en linksaf in de Sir Winston Churchillweg, over de Beekhuizen brug, Slangenhoutstraat tot aan de Van ‘t Hogerhuysstraat.

Verkeer vanuit het noorden naar het zuiden:

Vanuit de Van ‘t Hogerhuysstraat linksaf richting de Slangenhoutstraat, Sir Winston Churchillweg, over de Beekhuizen brug, rechtsaf in de P.P. Tewarieweg, Aitkantiweg, Latourweg tot aan de MLK-weg.

Verkeer komend vanuit de Beekhuizen brug (Sir Winston Churchillweg) heeft ten alle tijde voorrang om de Van ‘t Hogerhuysstraat te betreden (alle richtingen).

Verkeer komend vanuit het noorden op de Van ‘t Hogherhuysstraat heeft ten alle tijden voorrang om linksaf richting de Beekhuizen brug te gaan.

Verkeer op de Van ‘t Hogherhuysstraat komend vanuit het noorden is VERBODEN RECHTSAF te slaan in de Slangenhoutstraat.

Verkeer op de Van ‘t Hogherhuysstraat komend vanuit het zuiden is VERBODEN RECHTSAF te slaan richting de Beekhuizen brug/ Sir Winston Churchillweg.

Verkeer vanuit de Slangenhoutstraat is VERPLICHT LINKSAF te slaan op de Van ‘t Hogherhuysstraat. Rechtdoor en rechtsaf zijn VERBODEN.

Indien u als weggebruiker voor de omleiding via de Beekhuizen brug kiest, gebruik dan de Van ‘t Hogerhuysstraat richting het zuiden om de brug te bereiken.

Indien u als weggebruiker voor de omleiding via de Saronbrug kiest, gebruik dan de route Calcuttastraat-Slangenhoutstraat richting het zuiden om de brug te bereiken.

De Surinaamse politie vraagt aan alle weggebruikers om rekening te houden met het bovenstaande, bij het bepalen van de reisroute. Tijdens de spitsuren worden langere reistijden verwacht in de desbetreffende omgeving en gedurende de periode van de herbouw.

Om de concurrentiepositie van Suriname te versterken worden belangrijke delen van de infrastructuur op en rondom de Dr. Jules Sedney Haven verbeterd. Het project ‘Verbetering wegennetwerk nabij de Haven van Paramaribo’ is hier onderdeel van en nader opgedeeld in drie deelprojecten.