VIDEO: ‘Verbetering wegennetwerk nabij haven van Paramaribo’

Om de concurrentiepositie van Suriname te versterken worden belangrijke delen van de infrastructuur op en rondom de Dr. Jules Sedney Haven verbeterd.

Het project ‘Verbetering wegennetwerk nabij de Haven van Paramaribo’ is hier onderdeel van en nader opgedeeld in drie deelprojecten, te weten:

Deelproject 1: Vervanging van de brug over het Saramaccakanaal, in de van ’t Hogerhuysstraat. De brug over het Saramaccakanaal is ruim 60 jaar oud. De betrouwbaarheid van de constructie is in het geding waardoor het reeds vele jaren verboden is om met zwaar verkeer over de brug te rijden.

De brug zal derhalve volledig vernieuwd worden. In de nieuwe situatie zal de brug een totale breedte hebben van circa 27 meter versus de circa 17 meter van de huidige brug. De brug telt 2 x 3 rijstroken en aan beide zijden van deze rijstroken zijn fiets- en looppaden geprojecteerd.

De brug over het Saramaccakanaal zal vanaf eind februari 2024 voor circa een jaar in zijn geheel gesloten zijn voor alle verkeer.



Deelproject 2: Reconstructie/Herinrichting

Van ’t Hogerhuysstraat (Molenpad – Industrieweg Zuid)

Slangenhoutstraat

Deelproject 3: Reconstructie/Herinrichting

Willem Campagnestraat

Hernhutterstraat

Molenpad

Martin Luther Kingweg (Industrieweg Zuid – kruispunt Latour)

In deelproject 2 en deelproject 3 zal voor circa 7.5 km aan wegen worden gereconstrueerd. De reconstructie is primair bedoeld om het maatgevende zwaar verkeer voor de komende (ruime) tijd veilig te kunnen verwerken. Daarnaast zullen de respectieve wegen volledig worden ingericht.

De uitvoering van de werkzaamheden van Deelproject 1 en Deelproject 2 staat thans gepland plaats te vinden in de periode Januari 2024 tot en met September 2026.