Inbrekers in bosschage aangehouden door politie Rijsdijk

De politie in Suriname heeft dinsdagmiddag twee inbraakverdachten in een bosschage aan de Kennedyweg aangetroffen en aangehouden.



Na de melding van inbraak ging de politie van Rijsdijk ter plaatse voor onderzoek. In het nabij gelegen bosschage werden twee verdachten aangetroffen, die bezig waren met het verplaatsen van houten deuren.



Het gaat om Melvin H. (29) en Cedric A. (37) die door de politie zijn aangehouden.

De verdachte Melvin verklaarde dat hij bezig was te vissen langs het water. Cedric zei dat hij bezig was met het kappen van takken, toen hij Melvin tegenkwam. Melvin zou hem gevraagd hebben om te helpen met het sjouwen van deuren.



Uit onderzoek van de politie kwam naar voren dat een woning aan de Kennedyweg bleek te zijn geforceerd en de deuren ontbraken. Een deel van de inboedel was reeds buiten klaargezet om weg te dragen, maar de sterke arm wist de daad van de verdachten te verstoren.

Het tweetal is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.