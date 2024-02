Doekhie: “Verlangen naar meer is geen armoede. Het is hebzucht”

Volgens oud-parlementariër Rashied Doekhie pienaart niemand in het district Nickerie. Ook de rijstboeren niet.

“Rijstboeren pienaren niet. No wan man ini Nickerie e pina. Verlangen naar meer is geen armoede. Het is hebzucht”, zei de politicus op D-TV.

Volgens de NDP’er heeft VHP-parlementariër Cedric van Samson dit enkele maanden terug ook aangegeven toen die zei dat armoede een keus is als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken. Alleen heeft de VHP’er het verkeerd tot uiting gebracht, waardoor de kritiek op Van Samson daarom ook niet mals was.

“Er is wel armoede. Maar het is een relatief begrip. Wanneer jij op een fiets rijdt en je buurman in een Mercedes Benz, is dat armoede? Armoede is wanneer je weken of maanden geen brood hebt aanraken. Ye pina. Ik heb nooit gehoord dat een Nickeriaan is overleden, omdat angri ben kiri en. Het zal wel dat een keertje a portie pikin”, aldus de NDP’er.

Volgens de oud-parlementariër heeft het district Nickerie veel te bieden. Zo zitten alle goten vol met vissen en kan er haast overal aan landbouw en veeteelt worden gedaan.

“En als de mensen die niets willen doen pienaren, dan moeten we er niet over praten”, aldus de politicus.