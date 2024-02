Diana Pokie: “Politici moeten zich niet als goden gedragen”

Volgens NPS’er Diana Pokie wordt het tijd dat politici in Suriname zich gaan gedragen als dienaars van het volk.

“En niet als een God. Want daarop lijkt het. We moeten als politici weten dat we dienaars zijn van het volk. Je moet je niet opstellen als God of Godin van het volk. Daarom keur ik het altijd af, te mi go na Tapsei me teigi den tak: ‘jullie hoeven me geen pangi te geven. Want mi kon djaso nanga wan doel en me boodschap moet duidelijk overkomen’. Over rode lopers heen voel ik me niet gemakkelijk. Dat moeten we wegwerken”, zei de politica in het programma To The Point.

Volgens Pokie is het de realiteit dat mensen bewust afhankelijk gemaakt worden en zwaar worden onderdrukt. “Want wat je niet in die drie jaren kon doen, kan je wel in dat ene jaar voor de verkiezing. En door de situatie trappen de mensen erin”, aldus de NPS’er.

Volgens de oud-parlementariër en oud-minister focussen politici, wanneer ze eenmaal in de regering zitten, zich alleen maar aan het ‘pamperen van burgers’.

“We willen ze politiek zodanig afhankelijk maken dat ze geen enkele andere weg of richting op kunnen. Dat moeten we proberen te veranderen. Ook moet men stoppen met het politiseren van alles in het land. Voor een makkelijke vergunning die een ondernemer moet verlengen, moet hij dan ergens hangen? Nee. We moeten weten als politici dat we dienaars zijn van het volk. We moeten onze instituten versterken en het stukje politiek eruit halen. Want doordat onze instituten verzwakt zijn, neks ne waka”, aldus Pokie.