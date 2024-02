Woning Bergenshoopweg deels door brand verwoest

Een laagbouw stenen woning aan de Bergenshoopweg in Suriname is donderdag deels verwoest door brand.



De 60-jarige eigenaar S.S. had het achterste gedeelte van de woning verhuurd. Hij bleef aan de voorzijde, dat geheel is verwoest. De schade aan het achterste gedeelte is beperkt gebleven.



Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de woning niet tegen brand was verzekerd, maar was wel aangesloten op het EBS en SWM net. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie en brandweer van Lelydorp waren ter plaatse. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.