Boze dronkaard poogt dochter, vrouw en schoonmoeder te vermoorden

De politie van Livorno heeft op zondag 18 februari de 50-jarige M.M. aangehouden en in verzekering gesteld voor poging moord, poging doodslag, mishandeling en berdreiging tegen zijn dochter, vrouw en schoonmoeder op hun woonadres in Suriname.

Op die bewuste dag kwam M.M. in beschonken toestand thuis aan. Hij vroeg zijn 18-jarige dochter naar haar muziekbox om muziek af te spelen. Nadat zij hem doorgaf dat de batterijen van de box waren leeggelopen, nam hij de box en gooide die op de vloer totdat het in stukjes uit elkaar viel. Hierna gooide hij een deel het apparaat op zijn vrouw die hem vroeg waarmee hij bezig was.

Nadat de dronkaard zijn vrouw kenbaar maakte het huis af te zullen afbranden, pakte zij de huistelefoon om de politie in te schakelen. Toen de man dat zag, pakte hij een keukenmes en sneed de telefoonkabel door. Vervolgens drukte hij zijn vrouw tegen de muur en probeerde hij haar in haar buikstreek te verwonden.

Nadat de vrouw zichzelf uit de greep had bevrijd, rende zij naar de woning van haar 81-jarige moeder, die gedeeltelijk verlamd is, achterna gezeten door M.M. Op de vraag van de moeder wat hij daar deed, gaf de man de moeder twee ferme klappen in haar gezicht, hield het mes tegen haar keel en probeerde hij haar hand daarna te snijden.

De vrouw van M.M. vroeg hem met zijn handelingen te stoppen en de plaats te verlaten. Daarna begaf de verdachte zich terug naar huis waar hij zijn dochter met de dood bedreigde en vernielingen bracht aan het bankstel door met het mes daarin te snijden.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De zaak wordt verder onderzocht door de politie van bureau Livorno.