Siebrano Pique: “75% Surinaamse politiek bestaat uit corruptelingen”

Volgens activist Siebrano Pique bestaat 75% van de politiek in Suriname uit corruptelingen. Vandaar dat hij op dit moment geen plannen heeft om zelf ook de politieke arena te betreden.

“Ik heb voor nu geen politieke ambities. Vooral a verkiezing disi. Wiens wan partij ben wan gebruik mi gi a politiek. Mi de eerlijk dat mi no ready gi a politiek ete. Die kleine 25% is niet opgewassen tegen hen. Ik zou me dan bevinden in die 25% en dan zou ik alleen maar een stem hebben, meki bari. A sem sani san mi e du now. Dan blijf ik liever hier waar ik ben. Ik ben geen lid van geen ene partij in Suriname. Ik ben gewoon Surinamer”, zei de activist in het programma Bakana Tori.

Pique stelt op dit moment geen enkele politieke partij te ondersteunen. Ook niet de NDP, die partij op wie hij voor het laatst nog heeft gestemd.

Hij heeft vooral geen goed woord over de huidige regeringsconstellatie van Suriname. Volgens hem hebben de huidige regeerders nauwelijks gewerkt en zitten zij alleen maar te pronken met projecten die tijdens de regeerperiode van de NDP zijn geïnitieerd.

“Als de NDP een 5 krijgt, dan krijgen deze mannen geen cijfer. Als je ze een 1 geeft, dan lieg je als de president. Ifi i no wroko srefsrefi tap a blaadje, juffrouw ne gi neks. Deze mannen hebben niet gewerkt. Want me si dat den man e feeste nanga den project fu NDP, den man e kot borsu kot lenti. Maar na NDP project. Ik bevoordeel de NDP niet, maar ik spreek de waarheid”, aldus Pique.