Meerdere gewonden bij aanrijding tussen vier auto’s Indira Gandhiweg

In de vroege ochtend van donderdag 22 februari omstreeks 00.21 uur ontving het politiebureau De Nieuwe Grond de melding van het Command Center Suriname dat er een aanrijding heeft plaatsgevonden aan de Indira Ghandiweg ter hoogte van de Welgedacht C-weg waarbij er sprake is van persoonlijke ongelukken.

Bij de aanrijding waren een Toyota Blade, Toyota Noah, Toyota Porte en een Toyota Vitz betrokken. Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurders van de Toyota Porte, Toyota Noah en Toyota Blade allen over de Indira Ghandiweg reden, komende vanuit de richting van Latour en gaande in die van Lelydorp met dien verstande dat de Toyota Blade helemaal achter was. De Toyota Vitz reed in de tegenovergestelde richting.

Gekomen ter hoogte van de Welgedacht C-weg, haalde de bestuurder van de Toyota Blade zijn voorrijders in maar hield geen rekening met het verkeer in de tegenovergestelde richting in deze de Toyota Vitz. De inhaler probeerde bij het zien van de tegenligger in te voegen tussen de Porte en Noah maar kwam toch in botsing met de Vitz en Noah. Door de botsing slingerde de Noah en kwam vervolgens in botsing met de Porte.

In het voertuig van de Toyota Blade zaten vier mede-inzittenden, die letsels hebben opgelopen waaronder de bestuurder, zware letsels. Hij is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De bestuurders van de Toyota Noah, Vitz en Porte klaagden allen van pijn en zij werden middels een visum voor medische behandeling verwezen naar de SEH.

Alle bestuurders zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en vertoonden geen teken van dronkenschap. Alle vier voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.