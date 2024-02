Cambiokoersen weer aan het stijgen na flinke duik

De cambiokoersen in Suriname zijn na een flinke daling de afgelopen dagen, momenteel weer aan het stijgen. Er was een daling van meer dan SRD 5 te merken, maar die was echter voor korte duur.

Bij de cambio’s wordt de US-dollar vandaag tussen de SRD 33,30 en 33,50 opgekocht en tussen de SRD 34,25 en 34,50 verkocht. Om US$ 10.000 en meer te kopen wordt er een hogere koers gehanteerd.

De euro wordt tussen de SRD 34,80 en 35 opgekocht en tussen de SRD 35,50 en 35,85 verkocht. Bij aankoop van 10.000 euro en meer wordt ook net als bij de US-dollar een hogere koers gehanteerd.

De koers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor de US-dollar bedraagt vandaag SRD 35,436 voor aankoop en SRD 35,851 voor verkoop. De euro aankoop is gesteld op SRD 38,188 en verkoop SRD 39,233.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei gisteren voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat voor wat betreft de snelle daling van de valutawisselkoersen de afgelopen dagen, hij het scenario van de cambiohouders al door heeft.

“Ik ken al die scenario’s ook van die cambiohouders. Ik weet precies wat ze willen doen. Iedereen juicht toe dat die koers omlaag gaat, maar ga nu die dollars kopen. Ze willen het niet verkopen toch. Dus ik heb al gezien dat men begint te hamsteren. Ze kopen het goedkoop op en na een paar maanden ga je zien dat die koers helemaal naar 40 of 50 SRD gaat. Dat gaan ze doen. Maar ik hoop dat het niet zo is hoor”, aldus de tweede man van het land.

Brunswijk stoorde zich aan het feit dat de goedkope dollars en euro’s bij geen enkele cambio te verkrijgen zijn. Wat hij bij deze werkwijze heeft gezien is gewoon een constructie van de cambiohouders om miljoenen aan vreemde valuta voor goedkoop op te kopen en woekerwinsten hiermee te maken.

Op de vraag wat de Surinaamse regering hiertegen zal doen, zei de vp dat hij dat niet weet. Vaststaat volgens hem wel dat wanneer de koers omlaag gaat, de prijzen in alle handelszaken en supermarkten automatisch ook omlaag moeten gaan zodat ook de consument die verlichting in zijn portemonnee kan voelen.