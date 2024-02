Uit cellenhuis gevluchte Guyanees bij inval op zee in Suriname aangehouden

De veroordeelde Guyanees Rameshwar Prakash (25) is in de vroege ochtend van donderdag 22 februari bij een inval op zee, door een gemengde politie eenheid in Suriname aangehouden.



Vermomen wordt dat rond 05.00u een inval is gepleegd op zee door de Maritieme Politie samen met Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) en Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), waarbij twee verdachten zijn aangehouden.



In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 februari werd een vissersvaartuig ontvreemd van een steiger aan de Anton Dragtenweg in Suriname. De benadeelde ontdekte de diefstal van zijn boot op dinsdag 20 februari omstreeks 05.00u. Na de ontdekking deed hij aangifte bij de politie.



Hierna werd de informatie uitgewerkt door leden van DNV. Ze hebben kunnen achterhalen door wie de SK boot is gestolen.

Na goed speurwerk werd de vissersboot op zee gesignaleerd, waarbij de gemengde eenheid een inval pleegde. Twee verdachten te weten de ontvluchtte gedetineerde Rameshwar en Bayo M. (25) werden tijdens de inval in de boot aangehouden.



Bij onderzoek bleek dat Rameshwar in 2019 samen met 12 andere gedetineerde was ontvlucht uit een cellenhuis van Guyana. Hij was veroordeelde tot 18 maanden gevangenisstraf.

Beide verdachten zijn voor verder onderzoek overgedragen aan de Maritieme politie. De boot wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.