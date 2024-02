Wegenautoriteit bezig met repatarie Indira Gandhiweg strekking Lelydorp-Meursweg

De Wegenautoriteit in Suriname heeft op maandag 12 februari een aanvang gemaakt met het herstellen van schades op de Indira Gandhiweg en wel in de strekking Lelydorp-Meursweg.

De werkzaamheden hebben een vlot verloop en worden voornamelijk in de avonduren uitgevoerd. De bedoeling is om zoveel als mogelijk wegschade te herstellen in voormeld traject.

In de tweede fase zullen asfaltreparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd on de strekking Meursweg-Zanderij, welke na een gehouden openbare aanbesteding gecontracteerd zullen worden.

De bedoeling is om uiteindelijk de weg naar de luchthaven in optimale conditie te brengen.