Wisselkoersen flink gedaald in Suriname

De koers van zowel de Amerikaanse dollar als de euro is de afgelopen dagen flink gedaald in Suriname. Bij zowel de banken als cambio’s is er een lagere notering te merken.

De cambiokoers voor de aankoop van USD bedroeg vrijdag tussen de SRD 34 en 34,50 en werd tussen de SRD 35,20 en 35,50 verkocht. De euro werd tussen de SRD 35,50 en 36,20 opgekocht en tussen de SRD 36,70 en SRD 37 verkocht.

De koers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) voor de US-dollar bedroeg vrijdag SRD 35,010 voor aankoop en SRD 35,616 voor verkoop. De euro aankoop was gesteld op SRD 36,508 en verkoop SRD 37,226.

De verwachting is dat de koersen de komende dagen zullen blijven dalen. De daling komt onder andere doordat de vraag naar vreemde valuta momenteel kleiner is dan het aanbod.

Vele Surinaamse handelaren nemen nog een afwachtende houding aan en kijken uit naar de koersontwikkeling van de komende week.