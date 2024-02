Gregory Rusland: “Dit volk is geen dom volk”

Het was op 15 februari jongstleden precies een jaar terug dat de Nationale Partij Suriname (NPS) de knoop doorhakte en uit de regeercoalitie stapte.

“Een goed besluit, het juiste besluit en op het juiste moment. Als we nu de balans opmaken, dan moeten we zeggen dat we ons in deze constellatie goed voelen in de plek waar we zijn. En dat is in de oppositie waarbij we de regering kritisch begeleiden. Als er zaken zijn die goed zijn, dan zeggen we het. Als er zaken zijn die niet goed zijn, dan zullen we dat ook zeggen. Ik heb begrepen dat de voorzitter van de VHP heeft gezegd dat die boot lichter is geworden, dus hij kan sneller varen”, benadrukt NPS-voorzitter Gregory Rusland.

Volgens de politicus spelen er voldoende issues op dit moment waarop de Surinaamse regering antwoord zal moeten geven.

In de resterende maanden naar de verkiezingen toe, verwacht de NPS-leider dat de VHP, ABOP en PL er alles aan zullen doen om in een goed plaatje te komen bij de kiezers.

“We zien steeds dat wanneer de verkiezingen naderen, dat er maatregelen worden getroffen en acties worden ondernomen om de gunst van de kiezer te winnen. Zodat ze kunnen stemmen op de regeringspartijen. Dus ik verwacht dat er over een paar maanden waarschijnlijk flink gestrooid zal worden. We zullen denken dat we in een feeststemming zijn. Er zullen allerlei maatregelen komen om die pinarie waarin de mensen op dit moment zitten ogenschijnlijk te verlichten richting mei 2025.

Dat heb ik ook gezien toen meneer Bouterse in 2015 met heel veel fanfare de verkiezingen is ingegaan en direct de verkiezingen van 2015, toen de mensen 26 zetels hadden gewonnen, er gezegd werd dat we in een precaire situatie zitten en moni kba. Men begon toen die grote leningen te nemen, waardoor we vandaag de dag in een heel slechte positie nog steeds zijn als samenleving. Maar we zien dat dit volk toch geen dom volk is. A volk leri uit den ervaring san unu abi fu den afgelopen yari”, aldus de NPS’er.

Rusland ontkent verder dat de groene partij destabiliserend bezig zou zijn om de VHP, ABOP, PL regering het verder regeren moeilijk te maken.

“De NPS is de oudste partij die nu actief is in Suriname en is principieel tegen het handelen tegen wet en recht. Dan begrijpt u dat wij absoluut niet zullen meewerken aan welke ten val brenging onder andere omstandigheden dan democratische methoden. De NPS is ook niet op de hoogte van acties die daartoe moeten leiden. Overigens, er zijn maar 14 maanden te gaan, dus als de regering de handdoek in de ring gooit, moet zij de verkiezingen voorbereiden. En dan ben je bijna tegen mei 2025. Dus laat die regering zijn zaken door uitvoeren. Maar als er op een ondemocratische manier zaken afspelen, dan zal men wel van ons horen”, aldus de politicus.