Coalitie betreurt uittreden NPS, maar respecteert besluit

De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Gregory Rusland heeft vandaag in een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt dat de NPS de samenwerking in coalitieverband beëindigt. De coalitie betreurt dit uittreden, maar respecteert het besluit.

De president sprak zijn waardering uit voor de jarenlange samenwerking en hoopt dat op constructieve wijze de samenwerking wordt voortgezet.

De behandeling van de staatsbegroting zal normaal voortgang vinden, waarbij wordt gerekend op de medewerking van elke Surinamer en de vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée.

De komende dagen zal er overleg plaatsvinden met de relevante Surinaamse politieke en maatschappelijke actoren over de ontstane situatie en op basis daarvan wordt het vervolgtraject ingezet.

De groene partij kan zich niet terugvinden in de samenwerking binnen de coalitie. Rusland liet op een vandaag gehouden persconferentie weten dat de huidige situatie ongekend is. De NPS had bij de verkiezingen in 2020 3 zetels behaald in Paramaribo.