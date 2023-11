Jogi doet boekje open over echte reden vertrek NPS uit coalitie

VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft tijdens de voortzetting algemene politieke beschouwingen maandag in De Nationale Assemblee (DNA) een boekje opengedaan over de echter reden waarom de Nationale Partij Suriname (NPS) onder leiding van Gregory Rusland medio februari 2023 uit de regeercoalitie is gestapt. Volgens Jogi was de NPS bang om verantwoordelijkheid te dragen en is uit populistische redenen uit de trein gesprongen.

“Ze moeten liever rustig blijven. Wanneer u president het ministerie van olie en gas in het leven had geroepen, dan zou u goed zijn. Wanneer u het ministerie van natuurlijke hulpbronnen had gegeven aan een andere politieke partij, dan zou u goed zijn. Wanneer u bepaalde mensen de ruimte had geboden om meer ambassadeposities in te vullen, dan zou u goed zijn. Wanneer u bepaalde mensen de ruimte had geboden om meer rvc-posities in te vullen, dan zou u goed zijn. Wanneer u de ruimte had geboden om nog 800 schoonmaaksters en tuinlieden in dienst te nemen bij het ministerie van onderwijs, dan zou u goed zijn. Laten wij eerlijk zijn in dit land”, benadrukte de VHP’er.

Volgens Jogi schamen bepaalde mensen zich, doelende op de NPS, zich niet om te praten over uitzichtloosheid. Terwijl dezelfde personen drie jaren in dezelfde regering hebben gezeten.

Rusland noemde deze presentatie van Jogi een ondoordacht, zinloos, lafhartig en leugenachtig geschreeuw. “Wanneer wij vinden dat de NPS onrecht wordt aangedaan, dan mag je 20 ambassadeposten geven aan de NPS. Shove it…houdt u ze, maar wij vertrekken. Dat is wat de NPS is. Ik ben aangesteld als staatsadviseur en er zijn voorzieningen voor een staatsadviseur, maar toen het mij niet zinde, heb ik ook midden in die rit bedankt voor die functie. Anderen zouden dat niet doen”, stelde de NPS’er.

Rusland stelde dat hij voor het eerst in zijn lange politieke carrière heeft meegemaakt dat mondelinge en schriftelijk gemaakte afspraken gewoon zijn genegeerd en niet nagekomen. En de groene partij kan deze zaken niet accepteren. Overigens beweerde Rusland dat Jogi boos is op de NPS, omdat de partij ervoor gezorgd heeft dat de grondconversie niet is doorgegaan zoals hij dat wilde.

Rusland zei in april nog dat president Chan Santokhi de NPS beloofd had dat de partij naast twee ministersposten, ook het directeurschap bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) en de ambassadeurspost in België mocht invullen. Nadat de samenwerking beklonken was, is er echter niets meer terecht gekomen van de posten bij het NOB en België.

Na een zoveelste schorsing, waarbij Jogi tijdens de vergadering buiten de microfoon krachttermen had gebruikt, vroeg fungerend Assembleevoorzitter Harriët Ramdien, de leden Jogi en Melvin Bouva (NDP) om de zaal te verlaten. De vergadering is toen verdaagd naar vandaag.