Man steelt scooter van vrouw onder bedreiging van houwer

De stootgroep van de politie regio Oost Suriname heeft deze voortvluchtige 42-jarige man vrijdag 16 februari, na een maand aangehouden op het veerplein te Meerzorg.

De verdachte Marciano S. had op 15 januari een vrouwelijke slachtoffer van haar scooter beroofd, onder bedreiging van een houwer.

De vrouw deed aangifte bij de politie, maar de verdachte wist uit handen van de politie te blijven. Tot gisteren toen hij opgepakt werd. De scooter en het wapen zijn achterhaald en in beslag genomen.

De verdachte werd overgebracht naar politie Meerzorg ter voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie. Hij is daarna in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Minsterie in verzekering gesteld.