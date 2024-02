Revolutionaire stap naar digitale gezondheidszorg in Suriname

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid kondigt met trots het Information System for Health (IS4H) project aan, een baanbrekend initiatief dat de gezondheidszorg in Suriname naar nieuwe hoogten zal tillen.

Met het oog op geavanceerde digitale transformatie binnen de gezondheidssector staat het IS4H-project garant voor een significante verbetering van de gezondheidszorgervaring voor alle Surinamers.

Het IS4H Project in een Notendop:

Het IS4H-project is een mijlpaal in onze voortdurende inspanningen om de gezondheidszorg te verbeteren. Het streeft naar een algehele automatisering van de gezondheidszorg in Suriname, met als uiteindelijk doel ‘Informed Decision Making’ mogelijk te maken voor het Ministerie van Volksgezondheid.

Hoe U Profiteert:

Na voltooiing van dit project zullen de burgers van Suriname profiteren van kortere wachttijden en een efficiëntere uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners, wat vooral van belang is bij afwezigheid van de eigen huisarts. Dit leidt tot een op maat gemaakte gezondheidszorgervaring, afgestemd op de individuele behoeften van elke patient. Belangrijk is dat deze verbeteringen ook zullen resulteren in een kosten efficiëntere gezondheidszorg, waardoor de zorg voor iedereen betaalbaarder wordt.

Belangrijke Kenmerken voor het Volk:

Digitale Patiëntendossiers:

Een cruciaal onderdeel van IS4H is de overgang naar digitale patiëntendossiers, waardoor medische geschiedenissen veilig en efficiënt worden vastgelegd. Hierdoor kunnen zorgverleners sneller en nauwkeuriger diagnoses stellen.

Verbeterde Samenwerking:

IS4H bevordert naadloze samenwerking tussen verschillende zorgverleners, omdat uw zorg record op verantwoorde wijze gedeeld kan worden tussen artsen wat resulteert in aanzienlijke verbeteringen in uw gezondheid.

Efficiëntere Zorgverlening:

Het nieuwe systeem vergroot de efficiëntie van zorgdiensten, met kortere wachttijden, snellere reacties op gezondheidsbehoeften en een algehele verbetering van de zorgverlening.

Geïnformeerde besluitvorming:

Het digitaal systeem zal er voor zorgdragen dat er voorafgaand prognoses kunnen worden gemaakt in de hoeveelheden en benodigheden voor medicatie, waardoor er tijdig kan worden ingespeeld hierop.

Impact op de Gezondheidszorg:

De Surinaamse bevolking kan zich verheugen op een aanzienlijke verbetering van de gezondheidszorgervaring. Kortere wachttijden bij de dokter, beter gecoördineerde behandelingen en meer gepersonaliseerde zorg staan voor de deur.

Roadmap van Gezondheidszorg in Suriname:

Het IS4H-project omvat een uitgestrekte periode van ongeveer 2 jaar. De aanpak begint met de digitalisering van de eerstelijnszorg, met een focus op huisartsen, die tot eind 2024 de ruimte hebben om over te schakelen naar een digital system (het Electronic Health Record (EHR)). De volgende stappen omvatten de digitalisering van poliklinieken binnen de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en Medische Zending (MZ), leidend tot de oprichting van een Health Information Platform die alle zorginstellingen digitaal met elkaar zal verbinden. En uiteindelijk zal er ook een patient portal komen waarin u uw patient informatie kan inzien.

Wat kan u doen:

Voorlopig hoeft u nog geen stappen te ondernemen. Het IS4H team zal dit samen met de zorgverleners op de achtergrond in orde maken. U zult gedurende het jaar wel merken dat uw huisarts op den duur uw patient informatie zal invullen in een computer ipv uw informatie op een kaart noteren.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website en Fb pagina van het Ministerie van Volksgezondheid en IS4H.